Francoski notranji minister kaos v Parizu pripisal "organizirani goljufiji z vstopnicami"

Pariz, 30. maja - Francoski notranji minister Gerald Darmanin je kaos na finalu lige prvakov pripisal "množični, industrijski in organizirani goljufiji s ponarejenimi vstopnicami". Po drugi strani pa so predstavniki uradnega Londona izrazili izjemno veliko razočaranje nad ravnanjem, ki so ga bili s strani francoske policije deležni angleški navijači v Parizu.