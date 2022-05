Vlada glede programa stabilnosti o praksi nespremenjenih politik

Ljubljana, 30. maja - Vlada je v stališču do ocene fiskalnega sveta glede programa stabilnosti 2022 zapisala, da je ministrstvo za finance v njem naslovilo prakso nespremenjenih politik, nadaljnje odločitve pa so predvidene z novo vlado. Potrebo po blaženju posledic epidemije je Slovenija naslovila v okviru načrta za okrevanje in odpornost, je dodala.