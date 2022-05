Šestim ministrskim kandidatom odbori DZ prižgali zeleno luč

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 30. maja - Pred matičnimi odbori DZ so bili danes zaslišani kandidati Tanja Fajon za zunanjo ministrico, Sanja Ajanović Hovnik za ministrico za javno upravo, Dominika Švarc Pipan za pravosodno ministrico, Klemen Boštjančič za finančnega ministra, Marjan Šarec za obrambnega ministra in Tatjana Bobnar za notranjo ministrico. Vsi kandidati so dobili zeleno luč.