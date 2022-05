Vlada sprejela izvedbeni dokument razvoja lesne industrije do 2030

Ljubljana, 30. maja - Vlada je sprejela izvedbeni dokument, ki določa razvoj lesne industrije na podlagi izhodišč in ciljev slovenske industrijske strategije 2021-2030. Namen dokumenta je operacionalizacija strategije in doseganje zastavljenih ciljev na področju lesnopredelovalne industrije s pomočjo ukrepov, so po današnji dopisni seji sporočili z vlade.