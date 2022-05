Greenpeaceovi aktivisti evropske voditelje pozvali k embargu na rusko nafto.

Reka, 30. maja - Člani organizacije Greenpeace so danes z mirnim protestom na Jadranskem morju voditelje EU pozvali k uvedbi embarga na ruske energente in pospešitvi prehoda na obnovljive vire energije. Kot so izpostavili v Greenpeaceu, so države EU od začetka ruske invazije na Ukrajino za rusko nafto, plin in premog zapravile že več kot 54 milijard evrov.