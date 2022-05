Na Hrvaškem našli letalo, ki je strmoglavilo v nedeljo

Split, 30. maja - Iskanje letala, ki je v nedeljo izginilo na poti iz Splita proti Nemčiji, je danes obrodilo sadove. Z dronom so v akciji, v katero je bilo vključenih prek dvesto ljudi, našli dele repa, krila in kabine letala, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdil glavni preiskovalec letalskih nesreč Danko Petrin. Vsi štirje ljudje na krovu letala so umrli.