Aleksander Jevšek - z vodstvenih položajev v policiji prek županovanja do ministra

Ljubljana, 1. junija - Aleksander Jevšek, rojeni Korošec, ki že več kot 35 let živi v Prekmurju, se po 30 letih dela v policiji - velik del časa na vodstvenih položajih - in skoraj osmih letih županovanja Murski Soboti zdaj loteva še izziva ministrovanja. Področja kohezije in v kratkem tudi regionalnega razvoja se tako loteva s svežimi izkušnjami vodenja občine.