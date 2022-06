Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 4. junija - Pri založbi Litera so izdali roman Simone Klemenčič Hiša brez ogledal, pri založbi Umco pa knjigo, ki jo podpisujejo Daniel Kahneman, Olivier Sibony in Cass R. Sunstein z naslovom Hrup: Zakaj tako slabo presojamo. Izšla je tudi knjiga Železne stopnje o nastanku heavy metala v Sloveniji skozi intervjuje in fotografije, ki jih je zbral Denis Brnčič.