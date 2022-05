V manjši eksploziji in požaru v objektu v Trnovem poškodovana ena oseba

Ljubljana, 30. maja - Policisti so bili okoli 11. ure obveščeni o dogodku na območju ljubljanskega Viča, kjer naj bi po prvih podatkih v eni izmed nenaseljenih stavb v Trnovem pri opravljanju del prišlo do manjše eksplozije in požara na plinski napeljavi. Po doslej znanih podatkih je bila pri tem poškodovana ena oseba, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.