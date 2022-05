Arnes že 30 let gradi omrežje ljudi

Ljubljana, 30. maja - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) obeležuje 30-letnico delovanja. Vlada je to ključno ustanovo za razvoj interneta v Sloveniji ustanovila leta 1992. V treh desetletjih delovanja so na Arnesu pomembno prispevali k hitri digitalizaciji slovenske družbe. Danes na svoji infrastrukturi povezujejo skoraj 1700 organizacij.