Začenja se glasovanje za naj planinsko kočo 2022

Ljubljana, 30. maja - Spletni portal Siol in Planinska zveza Slovenije (PZS) sta danes odprli glasovanje v osmi sezoni akcije Naj planinska koča, ki po napovedih organizatorjev prinaša nekaj novosti, med drugim možnost enkratnega ocenjevanja. Bralci sicer lahko do 5. septembra ocenjujejo 155 koč, med katerimi je 30 visokogorskih in 125 planinskih.