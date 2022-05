Na ministrstvu za kulturo razstava o Steletovih nagrajencih

Ljubljana, 30. maja - V avli ministrstva za kulturo so dopoldne odprli razstavo o dobitnikih Steletove nagrade in priznanj za leto 2021. Predsednik Slovenskega konservatorskega društva Srečko Štajnbaher je opomnil na izjemno vztrajnost nagrajencev, da so bili projekti izvedeni, in izrazil upanje, da bo kulturna dediščina postala pomemben segment trajnostnega razvoja.