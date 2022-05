V belokranjskih gozdovih med Ziljami in Adlešiči bodo olajšali spravilo lesa

Črnomelj, 30. maja - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je Občini Črnomelj nedavno potrdila denarno podporo za gradnjo gozdne ceste Cirnik-Banova rupa oz. zadnjega odseka gozdne ceste, ki bo v gozdovih med Ziljami in Adlešiči olajšala sečnjo in spravilo lesa. Država bo skupaj z davkom slabih 180.000 evrov vredno naložbo podprla s skoraj 87.000 evri.