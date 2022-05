Ljubljana, 30. maja - Koncert hrvaške glasbene dive Radojke Šverko ob 30. obletnici mednarodnega priznanja in vzpostavitve diplomatskih odnosov med Hrvaško in Slovenijo, ki je bil napovedan za danes ob 20. uri na Kongresnem trgu, je zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan, so sporočili s hrvaškega veleposlaništva.