Slovenski hokejisti tudi s svetovnimi podprvaki Kanadčani

Ljubljana, 30. maja - Z razpletom svetovnega prvenstva v hokeju sta znani tudi predtekmovalni skupini svetovnega prvenstva elitne skupine, ki ga bosta prihodnje leto gostili Latvija in Finska. Slovenci bodo igrali v skupini B v Rigi v Latviji. V skupini so še aktualni podprvaki Kanadčani, ZDA, Švica, Slovaška, gostiteljica Latvija, Norveška in Kazahstan.