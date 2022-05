Kostanjevec 39. v Bakuju, Slovenke na ekipni tekmi 11.

Baku, 30. maja - Na dvodnevni tekmi za svetovni pokal v Bakuju je od petih slovenskih strelcev v trapu najboljši izid dosegel Tadej Kostanjevec, ki je v kvalifikacijskem delu zadel 116 od 125 letečih tarč in v konkurenci 110 tekmovalcev zasedel 39. mesto. Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek so na ekipni tekmi z zračno puško osvojile 11. mesto.