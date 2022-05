Evropske borze v nov teden z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 30. maja - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja obarvali zeleno in tako sledili smernicam, ki so jih začrtali azijski vlagatelji. Optimizem je na borzni parket med drugim prinesla omilitev protikoronskih ukrepov v Šanghaju in Pekingu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.