Vreme: Oblačno z občasnim dežjem

Ljubljana, 30. maja - Danes bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Na zahodu se bo čez dan delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo dopoldne še večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, popoldne pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Topleje bo. V četrtek bo večinoma sončno in vroče. Popoldne predvsem v severni Sloveniji niso izključene nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Od vzhoda v spodnjih plasteh ozračja k nam doteka hladen in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in severno od nas delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, drugod povečini oblačno z občasnim dežjem. V Kvarnerju bo še pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. V torek dopoldne bo nad severnim Jadranom občasno deževalo, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho. Popoldne bo v Alpah oblačno s pogostimi plohami, drugod bo delno jasno in večinoma suho.

Biovreme: Danes bo vreme zmerno obremenilno vplivalo na počutje ljudi. Občutljivi bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V torek bo obremenitev nekoliko popustila.