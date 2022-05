Ryanair od junija iz Hrvaške v 79 mest v tujini

Zagreb, 30. maja - Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair bo od 1. junija ponujal lete na 79 mednarodnih linijah iz šestih hrvaških mest, piše hrvaški spletni portal Croatianaviation.com. Največ mednarodnih linij in letov bosta ponujala Zagreb in Split, kjer ima Ryanair tudi bazo za letala in posadko.