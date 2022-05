Spopad policije z navijači ob izpadu St. Etienna v drugo ligo

Lyon, 30. maja - Eden največjih francoskih nogometnih klubov St. Etienne je v nedeljo po streljanju enajstmetrovk v dodatnih kvalifikacijah proti Auxerru izpadel iz prvoligaške konkurence. To je tako razjezilo njegove navijače, da so vdrli na igrišče in nogometaše ter klubsko vodstvo zasuli z baklami in želeli z njimi fizično obračunati. Posredovala je policija.