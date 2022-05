Tampere, 29. maja - Hokejisti Finske so svetovni prvaki v hokeju. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine na domačem terenu v Tampereju so premagali Kanado s 4:3 (0:0, 0:1, 3:1; 0:1). Za Finsko je to četrti naslov svetovnih prvakov po letih 1995, 2011 in 2019.