V torek četrtfinalna poslastica Đoković - Nadal

Pariz, 29. maja - Srb Novak Đoković, Nemec Alexander Zverev in Španec Rafael Nadal so prvi četrtfinalisti odprtega prvenstva Francije. Pri dekletih so si mesto med osem najboljših danes zagotovile Italijanka Martina Trevisan, Kanadčanka Leylah Fernandez ter Američanki Cori Gauff in Sloane Stephens.