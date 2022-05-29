Izidi teniškega OP Francije (2)
Ljubljana, 29. maja - Izidi teniškega OP Francije (2).
* Roland Garros, 21.256.800 evrov:
- moški, 3. krog:
Novak Đoković (Srb/1) - Diego Schwartzman (Arg/15) 6:1, 6:3, 6:3;
Alexander Zverev (Nem/3) - Bernabe Zapata Miralles (Špa) 7:6 (11), 7:5, 6:3;
Rafael Nadal (Špa/5) - Felix Auger-Aliassime (Kan/9) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3;
* Roland Garros, 21.256.800 evrov:
- ženske, 4. krog:
Martina Trevisan (Ita) - Aliaksandra Sasnovič (Blr) 7:6 (10), 7:5;
Leylah Fernandez (Kan/17) - Amanda Anisimova (ZDA/27) 6:3, 4:6, 6:3;
Cori Gauff (ZDA/18) - Elise Mertens (Bel/31) 6:4, 6:0;