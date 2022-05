Številni mrtvi v neurju na severovzhodu Brazilije

Brasilia, 29. maja - Severovzhodni del Brazilije so prizadela silovita neurja, v katerih je umrlo najmanj 44 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Kot so dodali, pogrešajo še 56 ljudi. Najhuje je na območju Recifeja, prestolnice zvezne države Pernambuco, navaja francoska tiskovna agencija AFP.