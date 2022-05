Na območju Slovenskih Konjic obnovili oskrbo z elektriko

Slovenske Konjice, 29. maja - Potem ko je dopoldne v razdelilni transformatorski postaji Slovenske Konjice na izvodu VOD Draža vas prišlo do izpada električne energije, zaradi česar je brez oskrbe sprva ostalo 699 odjemalcev, so delavci Elektra Maribor napako na daljnovodu popoldne odpravili, so za STA povedali v podjetju. Dobava električne energije tako ni več motena.