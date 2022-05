V Maribor se je vrnil mali maraton Run4Motion

Maribor, 29. maja - V Maribor se je danes po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 vrnil mali maraton Run4Motion. Sodelujoči so se na dobrodelni tekaški prireditvi v mestu ob Dravi merili na 21 kilometrov, ob tem pa so organizatorji pripravili še teke na 13 in pet kilometrov ter teke za otroke in kužke z lastniki. Teklo je 400 odraslih in 150 otrok.