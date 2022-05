Vreme: Ponoči večinoma oblačno

Ljubljana, 29. maja - Ponoči bo večinoma oblačno, proti jutru bo ponekod v osrednjih in zahodnih krajih deževalo, na Primorskem ob pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo do 6 do 11, ob morju okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.