Erdogan za ponedeljek napovedal pogovora s Putinom in Zelenskim

Ankara, 29. maja - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes napovedal, da se bo v ponedeljek po telefonu pogovarjal s predsednikoma Rusije in Ukrajine, Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim. Kot poroča ruska tiskovna agencija Tass, je Putinov urad že potrdil pogovor. Tema naj bi bila vojna med državama, pa tudi vključevanje Finske in Švedske v Nato.