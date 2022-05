Tampere, 29. maja - Hokejisti Češke so osvojili bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Finskem. V današnji tekmi za tretje mesto so v obračunu sobotnih poražencev polfinala premagali ZDA z 8:4 (1:3, 1:0, 6:1). V velikem finalu bosta ob 19.20 igrali Finska in Kanada.