Jakić z Eintrachtom podpisal do 2026

Frankfurt, 29. maja - Nemški nogometni prvoligaš Eintracht Frankfurt, ki je to sezono osvojil evropsko ligo, je s hrvaškim vezistom Kristijanom Jakićem podpisal pogodbo do 2026. Kot so danes sporočili iz tabora Eintrachta, je Jakić minulo sezono v Frankfurt prišel kot posojeni nogometaš zagrebškega Dinama, zdaj pa so ga v nemškem klubu odkupili.