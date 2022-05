Mariborski policisti zaradi nedovoljenih prehodov meje prijeli več tujcev

Maribor, 29. maja - Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so v soboto obravnavali več nedovoljenih prehodov meje. Na območju Policijske postaje Gorišnica so tako prijeli 26 tujcev, predvsem državljanov Pakistana in Indije, na območju Policijske postaje postaje Podlehnik pa devet tujcev, večinoma državljanov Bangladeša.