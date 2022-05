Tisoči unionistov proslavili stoletnico Severne Irske

Belfast, 29. maja - V Belfastu se je v soboto zbralo več tisoč probritanskih unionistov, ki so s pohodom po mestu obeležili stoletnico ustanovitve Severne Irske. Razmere na Severnem Irskem so sicer po letih mirnega sobivanja protestantske in katoliške skupnosti, ki jih je prinesel velikonočni sporazum leta 1998, v zadnjem obdobju znova napete.