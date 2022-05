Pri Miamiju živahni kot pri Dallasu: 25.000 dolarjev kazni

New York, 29. maja - Vodstvo severnoameriške lige NBA je košarkarjem Miami Heat malo po zmagi na šesti tekmi s 111:103 v gosteh pri Boston Celtics, s katero so dvoboj finala vzhoda v boju na štiri zmage izenačili na 3:3, izreklo kazen zaradi neprimernega vedenja. Pri vročici bodo morali zaradi živahnega obnašanja na in ob klopi plačati 25.000 dolarjev (23.300 evrov).