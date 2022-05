Rangerji v Madison Square Gardnu izsilili sedmo tekmo

New York, 29. maja - Hokejisti New York Rangers so se v domači dvorani Madison Square Garden rešili in proti Carolina Hurricanes v polfinalu vzhodne konference izsilili odločilno, sedmo tekmo. Na šesti so zmagali s 5:2 in dvoboj na štiri zmage izenačili na 3:3. V ponedeljek bo v Raleighu znano, katera ekipa se bo uvrstila v finale vzhoda, kjer jo že čaka Tampa Bay.