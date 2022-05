Slovensko-indijska naveza uspešna v Parizu

Pariz, 28. maja - Slovenka Andreja Klepač in Indijec Rohan Bopanna sta se v konkurenci mešanih dvojic uvrstila v osmino finala odprtega prvenstva Francije v Parizu. Izkušena slovensko-indijska teniška naveza - Klepačeva je stara 36, Bopanna pa 42 let - je v njunem prvem dvoboju premagala ameriško-britansko kombinacijo Asia Muhammad/Lloyd Glasspool s 6:1 in 6:4.