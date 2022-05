Savšek in Božič zadnja slovenska aduta za kolajne

Liptovsky Mikulaš, 29. maja - V Liptovskem Mikulašu se bo danes končalo 23. evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenci so za zdaj na njem še brez odličja, zadnja, ki še lahko popravita vtis in se dokopljeta do kolajne, bosta danes kanuista, olimpijski prvak Benjamin Savšek in Luka Božič, v polfinalu kanuistične konkurence deklet pa bo nastopila Eva Alina Hočevar.