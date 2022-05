Vreme: Oblačno in deževno bo

Ljubljana, 28. maja - Danes in v nedeljo bo oblačno in deževno ter hladneje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne bo oblačno z občasnimi padavinami, sprva predvsem v južnih krajih tudi še nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 22 stopinj Celzija..

V nedeljo bo oblačno, občasno bo še deževalo. Popoldne se bo na Primorskem delno razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. V torek se bo delno razjasnilo, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla severni Balkan. Za njo od vzhoda v spodnjih plasteh ozračja k nam doteka vlažen in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in južno od nas spremenljivo s krajevnimi nevihtami, drugod bo oblačno in deževno. Ohladilo se bo. Ob severnem Jadranu se bo krepila burja. V nedeljo bo povečini oblačno, občasno bo deževalo. Ob Jadranu se bo popoldne delno zjasnilo, burja bo počasi slabela.