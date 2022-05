Reka, 28. maja - Goran Tomić ni več trener hrvaškega kluba Rijeka, so sporočili na uradni spletni strani. Petinštiridesetletni hrvaški trener in klub sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. Pri Rijeki sicer igrata dva slovenska nogometaša, Adam Gnezda Čerin in Haris Vučkić.