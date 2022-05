Matej Arčon za zdaj ostaja generalni sekretar Gibanja Svoboda

Ljubljana, 28. maja - Kandidat za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je po potrditvi na matičnem odboru DZ dejal, da bo svojo ekipo na ministrstvu razkril prihodnji teden. Medtem ostaja generalni sekretar Gibanja Svoboda, funkcijo bo opravljal do formalne združitve z LMŠ in SAB. Po združitvi pa bo to funkcijo verjetno prevzel Brane Golubović.