Po nesreči v Melaminu v več krajih občine odsvetovana uporaba pitne vode

Kočevje, 28. maja - Zaradi možnosti zatekanja onesnaževal iz tovarne Melamin prek rek Rinža oziroma Bilpa v vire pitne vode NIJZ odsvetuje uporabo pitne vode iz vodovodnih sistemov Bilpa, Vrh - Krkovo, Spodnji Log, Brezovica - Vimolj, Laze pri Predgradu, Knežja Lipa, Predgrad - Dol, Koprivnik, Kostel - Kaptol -Delač in Žaga, je objavilo Javno podjetje Hydrovod.

Po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Agencije RS za okolje (Arso) obstaja verjetnost povezave oz. možnost zatekanja onesnaževal iz tovarne Melami Kočevje prek reke Rinže ali Bilpe v vire pitne vode. Zato NIJZ na teh vodovodnih sistemih odsvetuje uporabo vode za pitje, pripravo hrane in izvajanje osebne higiene, je v petek na svoji spletni strani objavilo javno komunalno podjetje Hydrovod.

Za vse porabnike na tem območju bodo nujno potrebne količine pitne vode, okoli 20 litrov na osebo, zagotovili z dovozom pitne vode s cisternami.

Ena cisterna vodo dnevno vozi v kraje Koprivnik (10.45), Nemška Loka (12.00), Brezovica (12.30), Vimolj in Kralji (13.15), Čeplje (14.00), druga pa v kraje Jelenja vas (10.45) in Predgrad (11.35), Dol (13.00), tretja pa v kraje Knežja Lipa (10.45), Spodnji log (11.30) in Laze (13.00).

Do tragične nesreče je v Melaminu prišlo 12. maja, ko je, po prvih domnevah zaradi človeške napake, pri prečrpavanju snovi prišlo do eksplozije in požara. V nesreči je umrlo šest ljudi, še pet jih je bilo poškodovanih, od tega ena oseba huje.

NIJZ je takrat okoliškim prebivalcem na območjih, ki so bila izpostavljena dimu in sajam, svetoval, naj vrtnine zavržejo ter naj očistijo vse površine, ki jih je dosegel dim in so bile vidno onesnažene s sajami. Glede uporabe pitne vode je svetoval upoštevanje navodil upravljavca vodovoda.

Vodje intervencije, poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin je takrat zagotovil, da ni prišlo do iztekanja požarne vode v okolje, torej da "se vse vode, ki so bile onesnažene, nahajajo v rezervoarjih, ki jih ima v ta namen Melamin, in bodo v nadaljevanju odpeljane".