V severovzhodnem delu države zaradi dežja in vetra podrtih več dreves in odkritih nekaj streh

Gornja Radgona/Ormož, 28. maja - Predvsem severovzhodni del države je ponoči zajelo deževje z močnim vetrom. Več dela so imeli zato gasilci ter cestne in komunalne službe v občinah Duplek, Kungota, Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Šentilj, Gornja Radgona, Hodoš, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gorišnica, Ormož in Muta. Podrlo se je več dreves, odkritih je nekaj streh.

Poškodovana sta dva droga električne napeljave, meteorna voda pa je zalila nekaj objektov in cestišč. Gasilci 22 prostovoljnih gasilskih društev so predvsem iz stanovanjskih in drugih objektov črpali vodo, postavljali protipoplavne vreče, prekrivali poškodovane strehe objektov, odstranjevali podrta drevesa in sanirali cestišča, so navedli na Upravi RS za zaščito in reševanje.