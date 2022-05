St. Louis, 28. maja - Hokejisti Colorada so si zagotovili nastop v finalu zahodne konference severnoameriške lige NHL, kjer bodo igrali z Edmontonom. Na šesti tekmi polfinala v St. Louisu so se veselili s 3:2 in napredovali s skupnim izidom 4:2 v zmagah. Za Colorado je to prvi finale po 20 letih.