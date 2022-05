Butler s 47 točkami vrnil upanje Miamiju

Boston, 28. maja - Košarkarji Miamija so davi v šesti tekmi finala vzhodne konference severnoameriške košarkarske lige NBA v Bostonu ugnali domače Celtics s 111:103 in izsilili sedmo odločilno tekmo na domačem parketu. Ključni košarkar za zmago Miamija je bil Jimmy Butler z neverjetnimi 47 točkami, devetimi skoki osmimi podajami in štirimi ukradenimi žogami.