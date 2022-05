Newyorške borze končale v zelenem

New York, 27. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji delnic so se po znakih umirjanja inflacije okrepili in prvič po dveh mesecih končali s tedenskimi dobički. Vlagatelji so optimistični, saj je centralna banka Federal Reserve sprožila agresivne ukrepe za zaostritev denarne politike.