Crvena zvezda povedla v finalu lige Aba

Beograd, 27. maja - Košarkarji Crvene zvezde so v prvi finalni tekmi regionalne lige Aba danes v Beogradu premagali mestnega tekmeca Partizan z 90:76. V finalu beograjski ekipi igrata na tri zmage. Druga tekma bo v nedeljo, 29. maja, tretja pa v sredo, 1. junija. Če prvak do takrat še ne bo znan, pa bosta tekmi še 3. in 6. junija.