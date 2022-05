Pogrešan 48-letni Igor Sajovic iz Kranja

Kranj, 28. maja - Policijska uprava (PU) Kranj je sporočila nove podrobnosti o pogrešanem 48-letnem Igorju Sajovicu iz Kranja, ki ga pogrešajo že od 15. maja. Kot so sporočili, je na dan, ko so ga videli zadnjič, uporabljal kolo znamke Trek, sive barve. Oblečen je bil v rumeno majico in črne hlače. Policija prosi za informacije.