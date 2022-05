Ob obisku Gira pestro spremljevalno dogajanje v Posočju

Kobarid, 27. maja - V Posočju se danes v okviru prihoda 19. etape kolesarske dirke po Italiji nadaljuje pestro dogajanje, ki se je stopnjevalo predvsem od dopoldanskih ur pa do prihoda kolesarjev med 15. in 16. uro. Osrednje dogajanje v Kobaridu se je pričelo že dopoldne, ko so se začele priprave na start dirke Giro-E.