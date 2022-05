Brežice/Litija, 27. maja - Dopoldne je v naselju Krška vas v občini Brežice občan v reki Krki opazil neodzivno osebo. Gasilci so utopljeno osebo prenesli na brežino, na kraju pa so bili tudi policisti, reševalci in pogrebna služba, piše v dnevnem biltenu Centra za obveščanje.