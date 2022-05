Puconski Murexin lani rekordno z 19 milijoni prihodkov in 1,9 milijona dobička

Puconci, 29. maja - Podjetje Murexin iz Puconcev, do leta 2019 Kema, ki izdeluje specialne gradbene materiale in lepila, je lani poslovalo rekordno. Ustvarilo je 19 milijonov evrov prihodkov, kar je milijon evrov več kot leto prej in skoraj tri milijone evrov več kot leta 2019. Dobiček je bil z 1,9 milijona evrov rekorden in ga bodo večinoma namenili za naložbe.