Za programe varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 razpisanih skoraj 11 milijonov evrov

Ljubljana, 27. maja - Ministrstvo za zdravje je v uradnem listu danes objavilo javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025. Gre za programe, ki prispevajo k izvajanju resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva med letoma 2015 in 2025 Skupaj za družbo zdravja. Razpisanih je dobrih 10,8 milijona evrov sredstev.